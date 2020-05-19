Kaş'ta farklı 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Kaş'ta farklı 19 Mayıs kutlaması ANTALYA'nın Kaş ilçesinde İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 19 Mayıs'ı hazırladıkları farklı etkinlikle kutladı.

Kaş'ta eğitim öğretim yapan İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle okullarında yapamadıkları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılını farklı bir biçimde kutladı. Kutlamada, Okul Müdürü Tuğba Bozkır, beden eğitimi öğretmeni İlker Şekerci, müzik öğretmeni Burak Sessevmez ve bando takımında yer alan 23 öğrenci görev aldı. Sosyal medya aracılığıyla bando takımında yer alan öğrenciler, evlerinin balkonlarını bayraklarla süsleyerek, bando çalgılarıyla balkonlarda bekledi. Bando aletlerinin bir bölümü okul önünde sergilendi. Beden eğitimi öğretmeni İlker Şekerci, okul önünden komut vererek, okul balkonundan iki öğrenci bayrak ve flama aldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Müzik öğretmeni Burak Sessevmez idaresinde ise İstiklal Marşı okundu. Evlerinin balkonlarından bando takımı marşlar çaldı. Kutlama, Okul Müdürü Tuğba Bozkır ve iki öğretmenin okulun önündeki Atatürk Anıtı'nı selamlaması ve Türk bayrağının dalgalanmasıyla sona erdi.

İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamasının görüntüleri çekilerek, bayram günü okulun sosyal medya hesabından yayınlandı.