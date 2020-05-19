Kaş'ta farklı 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamasının görüntüleri çekilerek, bayram günü okulun sosyal medya hesabından yayınlandı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 19 Mayıs 'ı hazırladıkları farklı etkinlikle kutladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!