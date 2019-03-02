Kaş'ta Fidanlar Toprakla Buluştu

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen törende fidanlar toprakla buluşturuldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen törende fidanlar toprakla buluşturuldu.



Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kalkan Orman Bölge Şefliği sınırları içindeki Palamut Mahallesi'nde ağaç dikim töreni düzenlendi. Dikim alanına 'Bugün diktiğin ağacın gölgesinde, gelecek kuşaklar serinler', 'Daha yeşil bir Türkiye için bir fidan da sen dik', 'Yol rehbersiz, dağ ormansız olmaz', 'Ormanlarımız bize atalarımızdan miras değil, torunlarımızın emanetidir' pankartları asıldı. Kaş'a bağlı Palamut, Kasaba, Uğrar, Dirgenler ve Karadağ mahallerindeki 120 hektar alana toplam 180 bin kızıl çam fidanı dikildi.



Fidan dikim törenine Kaymakam Ulaş Akhan, Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Kalkan Orman Bölge Şefi Aydın Ersoy, Palamut Mahallesi Muhtarı Şaban Ardıç, Palamut, Çavdır ilk ve ortaokullarından, Çavdır Anadolu Lisesi ve Çavdır Anaokulu'ndan 260 öğrenci, okul müdürleri, öğretmenler ve orman işçileri katıldı.



Ağaç dikim töreninde yapılan konuşmaların ardından ilk fidanı Kaymakam Ulaş Akhan dikti. Kaymakam Akhan, ikinci fidanı öğrencilere diktirdi. Ardından öğretmenler, öğrenciler ve orman çalışanları alana yayılarak binlerce kızılçam fidanını toprakla buluşturdu. Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle beraber üç yıl önce dikilen fidanların bakımını yaptı, çapalayarak otları temizledi.



Ağaç dikim törenine katılan Anadolu Lisesi öğrencisi Kevser Tanç, Bugün ülkemiz ve hepimiz için birer ağaç diktik. Çok mutluyuz. Çünkü yıllar sonra oksijen bizim sayemizde daha fazla olacak. En azından biraz katkımız oldu. Bunun için çok mutluyuz dedi.



Kalkan Orman Bölge Şefi Aydın Ersoy, Toplam 180 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. En büyük sahamız olan Palamut Mahallesi'ndeki bu sahada 80 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. Doğası ile örnek olan Kaş ilçesinin



yüzde 60'ı ormanlık alanla kaplıdır. Biz bu yeşile daha çok katkı sağladığımız için onurlu ve gururluyuz diye konuştu.



Kaymakam Ulaş Akhan da şunları kaydetti



Kaş'ımız gerçekten orman bakımından zengin. Yaklaşık yüzde 60'ı ormanla kaplı. Bu da bizi gururlandırıyor. Açıkçası bu kadar orman sahasında, yeni fidan dikiliyor olması, sahaların daha da geliştirilmesi bizi gururlandırıyor. Ama buradaki en büyük pay vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin buradaki sahalara sahip çıkması. Sizler de inşallah üniversiteyi bitirdiğinizde, kendi doğup büyüdüğünüz memleketinize geldiğinizde, görmüş olduğunuz bu ormanlarda gururla 'Bu ormanın oluşmasında, bu fidanların dikilmesinde benim de bir katkım var, benim de bir payım var' diye bakabileceksiniz. O yüzden bu dikim sahalarında herkes dikimine katkı sağladığı fidanı unutmasın. İnşallah yıllar sonra burada siz kendi evlatlarınıza bu ormanları, bu ağaçları göstererek onların da gelip fidan dikmesine, ağaç sevgisine vesile olursunuz.

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