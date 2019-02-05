Kaş'ta Fırtına Ağaçları Devirdi, Seralara Zarar Verdi
45 dakika önce
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, ağaçları devrildi, seraların plastik örtülerini yırttı.
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, ağaçları devrildi, seraların plastik örtülerini yırttı.
Kaş'a bağlı Palamut Mahallesi'nde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi, bazı ağaçlar devrildi. Ana trafonun üzerine devrilen bir ağaç ise mahallede elektriklerin kesilmesine neden oldu. Eşen
Çayı kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, Kaş ve Muğla
'nın Seydikemer
ilçesindeki orman ekipleri müdahale etti. Çayköy ve Çavdır
mahallelerinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle seraların plastik örtüleri yırtılarak, zarar gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:55 Kaynak: DHA
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