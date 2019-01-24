Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Fırtına Seralara Zarar Verdi

Kaş'ta Fırtına Seralara Zarar Verdi

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına bölgede bulunan bazı seralara zarar verdi.

Kaş'ta Fırtına Seralara Zarar Verdi, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına bölgede bulunan bazı seralara zarar verdi. Park halindeki bir araç da yan yatarak devrildi.

Kaş'a bağlı Kınık, Ova, Yeşilköy ve Patara Mahallesi'nde etkili olan fırtınada bölgede bulunan örtü altı tarım seraları zarar gördü. Bazı seraların çatısını uçuran, bazılarının da naylonlarını yırtan fırtına maddi hasara yol açtı. Yağmurla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle seraların üzerinde bulunan plastikler yırtılarak kullanılamaz hale geldi.

Kınık Mahallesi'ndeki üreticilerden Sait Ümit Baytekin, şiddetli rüzgarın seraları yırtıp attığını söyledi. Seraları kontrol eden diğer bir üretici de rüzgarın çok şiddetli olduğunu belirterek, "Arabanın içindeyken bile rüzgar sallıyor, çok şiddetli, seraları attı. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Yeşilköy Mahallesi'nde Sebze ve Meyve Toptancı Halinde park halinde bulunan bir kamyonet ise fırtınanın etkisiyle devrildi. Yan yatan 07 SCA 94 plakalı boş kamyonet, vatandaşların çabalarıyla kurtarıldı.

Fırtınanın akşam saatlerinde Batı Akdeniz'de etkisini kaybetmesi, cuma günü öğle saatlerinden itibaren tekrar Kıyı Ege'de etkili olması bekleniyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:04 Kaynak: İHA

Kınık, Sabah, Antalya, 3. Sayfa
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