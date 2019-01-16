Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Fırtına Teknelere Zarar Verdi

Kaş'ta Fırtına Teknelere Zarar Verdi

2 saat önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle limanda tekneler battı, bakıma alınan tekneler yan yattı.

Kaş'ta Fırtına Teknelere Zarar Verdi, System.String[]
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle limanda tekneler battı, bakıma alınan tekneler yan yattı.

Kaş'ta dün etkili olan sağanak ve fırtına, Kalkan Yat Limanı'ndaki tekneler ve yatlara hasar verdi. Mehmet Yenipazar'a ait fiber tekneyle Özgür Bozdoğruoğlu'na ait balıkçı teknesi batarken, kış bakımı için karaya çekilen Murat Kocabaş, Uğur Baynur, Ali Tosun, Barış Çetin, Soner Yücesan ve Yusuf Pehlivan'a ait büyük ölçekli 6 günübirlik tur teknesi ise yan yattı.

Yat limanında oluşan dev dalgalar mendireği aşarak, karada kazıklar üstündeki tekneleri devirdi. Teknelerin ahşap bölümünde büyük hasar meydana geldi. Dalgalar mendirekteki taşları teknelerin arasına getirdi. Kaş-Kalkan yolunda oluşan dev dalgalar taşları yola taşıdı.

Kalkan Yatçılar Kooperatifi Başkanı Abdi Altılı, "Fırtına sonrası oluşan dev dalgalar Kalkan Yat Limanı'nda büyük hasara yol açtı. Karadaki yatlar büyük zarar gördü. Denizdeki teknelerin zarar görmemesi için arkadaşlarımız var gücüyle çalıştı. Mendirekten gelen kocaman kayalar limanı doldurdu. Şu an liman kullanılamaz durumda" dedi.

Demre'de de şiddetli fırtınada bazı ağaçlar yıkılırken, bir binanın çatısındaki gölgelik yola uçtu. İlçede plastik atıklarla dolan yağmur suyu kanalları Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:13 Kaynak: DHA

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