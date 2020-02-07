Kaş'ta Futsal Halk Turnuvası

Antalya'nın Kaş ilçesinde futsal (salon futbolu) turnuvası düzenleniyor.



Kaş Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Futsal Halk Turnuvası'yla ilgili son başvuru ve fikstür tarihi 7 Şubat, başlama tarihi ise 10 Şubat olarak açıklandı. Kaş Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek turnuvada 24 takım yer alacak. Sağlık ve emniyet tedbirleri alınarak oynanacak karşılaşmalar, 6 takımlı 4 grupta lig usulü başlayacak. Grup maçlarının ardından eleme usulüne geçilecek. Gruplardan ilk 4 takım bir üst tura yükselecek. Milli ve profesyonel futbolcular takımlar arasındaki güç dengesini ve mücadele direncini etkileyebileceğinden turnuvada doğabilecek olumsuzlukları önlemek için faal, milli ve profesyonel sporcular turnuvada oynatılmayacak. - ANTALYA