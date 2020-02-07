Kaş'ta Futsal Halk Turnuvası - Son Dakika
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Kaş'ta Futsal Halk Turnuvası

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde futsal (salon futbolu) turnuvası düzenleniyor.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde futsal (salon futbolu) turnuvası düzenleniyor.


Kaş Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Futsal Halk Turnuvası'yla ilgili son başvuru ve fikstür tarihi 7 Şubat, başlama tarihi ise 10 Şubat olarak açıklandı. Kaş Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek turnuvada 24 takım yer alacak. Sağlık ve emniyet tedbirleri alınarak oynanacak karşılaşmalar, 6 takımlı 4 grupta lig usulü başlayacak. Grup maçlarının ardından eleme usulüne geçilecek. Gruplardan ilk 4 takım bir üst tura yükselecek. Milli ve profesyonel futbolcular takımlar arasındaki güç dengesini ve mücadele direncini etkileyebileceğinden turnuvada doğabilecek olumsuzlukları önlemek için faal, milli ve profesyonel sporcular turnuvada oynatılmayacak. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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