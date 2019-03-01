Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Futsal Turnuvası

Kaş'ta Futsal Turnuvası

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde 1. Amatör Ligi takımlarından 1923 Kaşspor yararına futsal (salon futbolu) turnuvası düzenleniyor.

Kaş'ta Futsal Turnuvası, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde 1. Amatör Ligi takımlarından 1923 Kaşspor yararına futsal (salon futbolu) turnuvası düzenleniyor.

1923 Kaşspor Başkan yardımcısı ve turnuva sorumlusu Bekir Göncü, ilçede kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlikle ilgili son başvuru tarihi 28 Şubat, başlama tarihinin de 4 Mart olarak belirlendiğini kaydetti.

Kaş Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü kapalı spor salonunda karşılaşmaların hafta içi oynanacağını belirten Göncü, 'soğuk zamanlarda sıcak salonlarda spora' sloganıyla tüm sporseverleri turnuvaya davet etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:39 Kaynak: İHA

28 Şubat, Antalya, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak 9 Öğrenciden Dayak Yiyen 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaşananları Anlattı: Sesimi Duyurmak İçin Sıraları Düşürdüm

Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunan Kişi Serbest Kalınca, Hamile Kadın İntihar Girişiminde Bulundu Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:52:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Futsal Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]