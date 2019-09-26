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Kaş'ta Geleneksel Seyirlik Oyunları

54 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde .

Kaş'ta Geleneksel Seyirlik Oyunları, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde . "Yeşilköy Geleneksel Seyirlik Oyunları Buluşması" başlıyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 9. Yeşilköy Geleneksel Seyirlik Oyunları Buluşması, 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında yapılacak.


Şenlikte ilk gece Yeşilköy Halk Tiyatrosu müzikal oyun olan 'Kanlı Nigar' ile sahne alacak. 1 Ekim Salı günü Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü tarafından 'Susuz Komedi 2019' adlı oyun sahnelenecek. 2 Ekim Çarşamba günü Murat Demirbaş yönetip, oynadığı tek kişilik oyun 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' adlı oyun ile seyircinin karşısına çıkacak.


4 Ekim Cuma akşamı ise Türk Halk Müziği sanatçısı Deniz Toprak'ın vereceği konserle 9. Yeşilköy Geleneksel Seyirlik Oyunlar Buluşması sona erecek. - ANTALYA

Yeşilköy, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
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