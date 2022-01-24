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Kaş'ta Gömbe Projesi'nin ihalesi yapıldı - Son Dakika

Kaş'ta Gömbe Projesi'nin ihalesi yapıldı

24.01.2022 10:39
Kaş'ta Gömbe Projesi'nin ihalesi yapıldı

Kaş ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilecek Gömbe Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi'nin ihalesi gerçekleştirildi.

Kaş ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilecek Gömbe Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi'nin ihalesi gerçekleştirildi.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, Gömbe Panayır Alanı ile başlayan ve Elmalı-Kaş yolu köprüsüne kadar sürecek projenin ihalesinin yapılarak, yüklenici firmaya yer tesliminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Projenin, dere korkulukları, seyir terasları, peyzaj düzenlemeleri, kent mobilyaları ve aydınlatma ile panayır alanı ve çevresinin bir bütünlük sağlayacağı ifade edildi.

Bugüne kadar yapılan proje çalışmalarında, Gömbe çayı ıslahı ve betonlanmasının, aydınlatma ve su giderleri hatlarının tamamlandığı, parke yolların bir kısmının yapıldığı ve manav dükkanlarının yapım aşamasında olduğu aktarıldı.

Gömbe Mahallesi'nin eski muhtarları Durali Aksakal, gazetecilere, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş sayesinde güzel hizmetler aldıklarını söyledi.

Mahalleye eskiden pek yatırım gerçekleşmediğini vurgulayan Aksakal, "Son iki senedir yapılan yatırımlarla yaylamız güzelleşmeye başladı ve değer kazandı. Başkanımız sayesinde güzel hizmetler alıyoruz." dedi.

-Proje kapsamında yapılacak çalışmalar

Proje kapsamında Gömbe Yaylası'na kent özelliği kazandırılacak ve şehir içi trafiği rahatlatılacak. Yeni hizmete açılan Gömbe Panayır Alanı çevresi düzenlenecek. Alanın yanından geçen derenin 300 metrelik kıyı düzenlemesi, kıyısında yürüyüş yolları ve seyir terasları yapılacak. Korkuluklarla bu yollar güvenli hale getirilecek. Dere kenarındaki 12 dükkanın cephe kaplaması yapılacak, aynı yerde 250 metrekarelik kiremit örtülü pazar yeri oluşturulacak. Toplam 15 bin 500 metrekarelik alanda, 3 bin 500 metrekare kaldırım, Gömbe Panayır Alanı'ndan Elmalı Köprüsü'ne kadar 9 bin 950 metrelik yolda farklı kaplama çalışması gerçekleştirilecek.1200 metrekarelik bir meydan oluşturulacak. 42 araçlık otopark kurulacak. Bölgede 4 üstü kapalı pergola, düzenlenen yol boyunca 50 oturma bankı yerleştirilecek.

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Manav, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kaş'ta Gömbe Projesi'nin ihalesi yapıldı - Son Dakika
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