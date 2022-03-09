Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin Gelemiş Mahallesi'nde yaptığı çalışmada hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kaş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika