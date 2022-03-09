Kaş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
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Kaş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

09.03.2022 15:03
Kaş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin Gelemiş Mahallesi'nde yaptığı çalışmada hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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115 suç kaydı bulunan ve 20 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı 115 suç kaydı bulunan ve 20 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
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