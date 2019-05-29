Kaş'ta Halı Saha heyecanı sona erdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde 1. Amatör Ligi takımlarından 1923 Kaşspor yararına düzenlenen Halı Saha turnuvası sona erdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 1. Amatör Ligi takımlarından 1923 Kaşspor yararına düzenlenen Halı Saha turnuvası sona erdi.



Final maçını Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Cemil Kolak, Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan da takip etti.



1923 Kaşspor tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Halı Saha turnuvasında dereceye giren takımlar belli oldu. Pollaz Halı Sahasında oynanan karşılaşmalar sonucunda turnuvanın şampiyonluğunu Teknev takımı kazandı. Yaklaşık bir ay süren turnuvada 4 grupta 16 takım mücadele etti. Grup ve eleme usulüyle yapılan karşılaşmalar sonunda finalde, Kalkan İtimat ile Kaş Teknev karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadele 3-3 berabere sonuçlandı. Seri penaltılarda rakibini 4-3 yenen Teknev, Kaş'ta Halı Saha'nın şampiyonu oldu. Ehli Keyif takımı sahaya çıkmayınca rakibi Can Teknik Kılınçlı, hükmen galibiyetle turnuvayı üçüncü tamamladı.



Turnuvada dereceye giren takımlara ve oyunculara kupa ve madalya, hakemlere de plaket verildi. Gol kralı, en iyi kaleci ve en centilmen takım ödülü de sahibini buldu.



1923 Kaşspor Başkan Yardımcısı Bekir Göncü turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek, "Bu yıl turnuvaya yeterli ilgi gösterilmedi, bu nedenle üzgünüz ancak etkinlik sayesinde yetenekli oyuncuları keşfetme ve takımımıza kazandırma şansı yakalıyoruz." dedi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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