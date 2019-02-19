Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Halk Sanatçıları Buluştu

Kaş'ta Halk Sanatçıları Buluştu

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türkülerin Dilinden Halk Sanatçıları Konseri düzenlendi.

Kaş'ta Halk Sanatçıları Buluştu, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde Türkülerin Dilinden Halk Sanatçıları Konseri düzenlendi.

Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Türkülerin Dilinden Halk Sanatçıları Konseri düzenlendi. Kaş Kültürevi'nde sanatçı Emre Dayıoğlu'nun yönetiminde yapılan konserde, halk sanatçıları Mehmet Özen ve Turgut Karagöz sahne aldı. Programda Kaş Yeşilköy'lü bağlama sanatçısı Mehmet Özen ve Burdur Dirmil'li sipsi sanatçısı Turgut Karagöz, Yörük Türküleri, Gurbet Havası özellikle Teke Yöresinin müziklerini çalıp söyleyerek seslendirdi. Üç telli bağlama sanatçısı Emre Dayıoğlu da Özen ve Karagöz'e eşlik etti. Sanatçılar müzikseverlerden tam not aldı.

Bir buçuk saat süren konser sonunda Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, sanatçılar Özen, Karagöz ve Dayıoğlu'na çiçek takdim etti.

Programın sanat yönetmeni Emre Dayıoğlu, "Mehmet Özen ve Turgut Karagöz, her ne kadar isimleri bilinmese de çok değerli ustalar. Konsere gelen seyirciler onları tanıdı, bağlama ve dünyanın en küçük üflemeli çalgısı sayılan sipsiyle yerel müziğe doydu. Bu konser, Kaş'ta halk müziğinin gelişimi açısından halka sunulan bir armağandır. Bu bağlamda Kaş Belediyesine teşekkür ederim. Halk Sanatçıları Konserinin geleneksel olacağını ümit ediyorum" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:52 Kaynak: İHA

Mehmet Özen, Kaş Belediyesi, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi

Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:40:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Halk Sanatçıları Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]