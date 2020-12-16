Kaş'ta hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika

Kaş'ta hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor
16.12.2020 15:45
-Kaş Belediyesi ekiplerinin zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışması yapması -İş makinelerinin çalıştırılması -Uğrar Köyü Muhtarı Mustafa Yılmaz'ın konuşması ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli yağışın ardından zarar gören bölgede belediye...
- Kaş Belediyesi ekiplerinin zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışması yapması
-İş makinelerinin çalıştırılması
-Uğrar Köyü Muhtarı Mustafa Yılmaz'ın konuşması ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli yağışın ardından zarar gören bölgede belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü baskın! 30 bin TL ceza yazıldı Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın Kırgızistan uyruklu kadın, 80 yaşındaki eşinin üzerine kolonya dökerek ölümle tehdit etti 'Eşcinsellik tedavisi' adı altında aylarca elektrik şokuna maruz kalan adam özür bekliyor 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen Türkiye'nin ilk ihracat treni Çin'e ulaştı Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi