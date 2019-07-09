Kaş'ta 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' uygulaması
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Antalya Valiliği tarafından başlatılan 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi, Kaş ilçesinde hayata geçirildi.
Antalya Valiliği Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:13 Kaynak: İHA
tarafından başlatılan 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi, Kaş ilçesinde hayata geçirildi.
Antalya Valiliği'nin motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla sürücülerin kasksız trafiğe çıkmaması için hazırladığı 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' kampanyası kapsamında Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince uygulama yapıldı. Trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik ilçenin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Projeye ilişkin vatandaşlara bilgi verirken, broşür dağıttı ve uygulamanın önemine dikkati çekti.
Kask kullanımının yüzde 100 seviyesine ulaşıncaya kadar projenin devam edeceği bildirildi. - ANTALYA
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