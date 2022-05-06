Kaş'ta Hıdırellez şenliği yapıldı - Son Dakika
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Kaş'ta Hıdırellez şenliği yapıldı

06.05.2022 19:04
Kaş'ta Hıdırellez şenliği yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Hıdırellez şenliği düzenlendi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Hıdırellez şenliği düzenlendi.

Kaş Belediyesince düzenlenen şenliğe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Şenlik kapsamında Kasaba ve Çavdır Mahalleleri'nde mahalli sanatçılar konser verdi, folklor ekipleri gösteriler sundu.

Halat çekme, sandalye kapmaca ve çuval yarışları yapıldı, protokol üyeleri de dereceye girenlere ödül verdi.

Ulutaş, şenlikte yaptığı konuşmada, geçmişi yad etmek, geleneği ve kültürel mirasları yaşatmak amacıyla için baharın müjdecisi Hıdırellez şenliği düzenlediklerini söyledi.

Baharın gelişini şenliklerle taçlandırdıklarını dile getiren Ulutaş, "Hıdırellez'in ülkemize, Antalya'mıza ve ilçemize hayırlı olması temenni ediyor, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." dedi.

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Mutlu Ulutaş, Hıdırellez, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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