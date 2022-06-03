Kaş'ta hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kaş'ta hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

03.06.2022 17:50
Kaş'ta hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde basit yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde basit yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan Mahallesi'nde basit yaralama ve hırsızlık suçlarına karıştığı tespit edilen H.B. isimli şüpheliyi yakaladı. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla tutuklandı. H.B., Elmalı T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaş'ta hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaş'ta hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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