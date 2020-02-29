Kaş'ta İdlib şehitleri için konvoy - Son Dakika
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Kaş'ta İdlib şehitleri için konvoy

19 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşlar Mehmetçiğe destek için birlik ve beraberlik konvoyu oluşturdu.

Kaş'ta İdlib şehitleri için konvoy, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşlar Mehmetçiğe destek için birlik ve beraberlik konvoyu oluşturdu.


İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) cenazesinin Antalya'da son yolculuğuna uğurlanmasının ardından Kaş ilçesinde vatandaşlar Türk bayrağı açıp kahraman Mehmetçiğe destek verdi. Kaş'ta akşam saatlerinde oluşturulan konvoyda 150 araç bayraklarla donatıldı. Vatandaşlar da ellerinde bayraklar ile "Şehitler ölmez" sloganları eşliğinde askere destek oldu.


Cumhuriyet Meydanı'nda şehitler için dua edildi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. - ANTALYA

Antalya, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:32 Kaynak: İHA
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