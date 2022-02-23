Kaş'ta iki tarihi caminin restorasyonuna başlandı - Son Dakika
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Kaş'ta iki tarihi caminin restorasyonuna başlandı

23.02.2022 11:43
Kaş'ta iki tarihi caminin restorasyonuna başlandı

Kaş ilçesinde tarihi Süleyman Çavuş ve Kalkan Lami Bey camilerinin restorasyon çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kaş ilçesinde tarihi Süleyman Çavuş ve Kalkan Lami Bey camilerinin restorasyon çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, Süleyman Çavuş Camisi'nin Cumhuriyet dönemi taş ve ahşap yapı tarzının örneklerini sergilediği, Lami Bey Camisi'nin ise Osmanlı- Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıdığı belirtildi.

Kaş'taki camiyi 1932 yılında hayırsever Süleyman Yıldırım'ın, Kalkan Mahallesi'ndeki camiyi ise 1881'de Lami Bey'in yaptırdığı aktarıldı.

Çalışmalar kapsamında tarihi camilerin iç ve dış kısımlarında aslına uygun onarım yapılacağı, restorasyon çalışmasının 28 Ocak 2023'te tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın, camilerdeki çalışmaları yerinde incelediği bildirildi.

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Süleyman Çavuş, Cumhuriyet, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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