Kaş'ta jandarmadan evden çıkamayan yaşlılara destek - Son Dakika
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Kaş'ta jandarmadan evden çıkamayan yaşlılara destek

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri, kronik hastalıkları olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Kaş'ta jandarmadan evden çıkamayan yaşlılara destek, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri, kronik hastalıkları olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Antalya Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüsle mücadele kapsamında evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını alarak evlerine kadar götürecek.

Bu çerçevede Kaş'ta jandarmadan yaşlılara evde destek uygulaması başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüse karşı sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri, kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler, mahallelerden 112 hattına yapılan yardım ihbarı üzerine, evden çıkamayan yaşlıların alış verişlerini yaparak gıda ihtiyaçlarını evlerine götürdü. - ANTALYA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:59 Kaynak: İHA

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