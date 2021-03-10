Kaş'ta jandarmadan kumar operasyonu: 3 kişiye 9 bin 586 TL ceza - Son Dakika

Kaş'ta jandarmadan kumar operasyonu: 3 kişiye 9 bin 586 TL ceza

10.03.2021 14:42
Kaş'ta jandarmadan kumar operasyonu: 3 kişiye 9 bin 586 TL ceza, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir şahsa ait evde kumar oynandığı ihbarını alan Jandarma ekipleri, bahse konu olan ikamete operasyon düzenledi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir şahsa ait evde kumar oynandığı ihbarını alan Jandarma ekipleri, bahse konu olan ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda, zar, iskambil kağıdı, okey taşı gibi kumar oynamaya yarayan eşyalar ele geçilirken, 2 adet ateşli silah ve çok sayıda fişek bulundu. Bahse konu olan ikamette bulunan 3 kişiye toplamda 9 bin 586 TL idari para cezası kesildi.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı, 15. JASAT Timi ve İstihbarat ekipleri tarafından Çayköy Mahallesi'nde S.T isimli şahsa ait evde kumar oynandığı ihbarı alındı. Gelen ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararı ile bahse konu olan şahsın ikametine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 1 adet Wizard Magnum marka av tüfeği, 1 adet Lazer 348 marka tek kırma havalı tüfek, 1 adet Zoraki marka 9mm kuru sıkı tabanca, 22 adet 12 Calibre av Fişeği, 94 adet havalı tüfek Fişeği, 1 adet bel fişek kılıfı, 7 bin 500 TL nakit para, 29 deste iskambil kağıdı,1 kutu okey taşı ile 1 adet oyun zarı ele geçirildi.

Bahse konu evde kumar oynadığı tespit edilen S.T, R. U, K. Y isimli şahıslara Kabahatler Kanununun 34. Maddesince kumar oynamaktan istinaden toplam 4 bin 8 TL idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca S. T. İsimli şahsa 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanununa Muhalefetten 1.730 TL 5326 Sayılı Kanunun 43.Maddesine Muhalefetten 204 TL, 2521 Sayılı Kanuna Madde 13/1 Muhalefetten 944 TL Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi gereğince maske takmamaktan 2 bin 700 TL idari yaptırım olmak üzere toplamda 9 bin 586 TL idari yaptırım uygulandı.

Olayla ilgili Kaş Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca idari işlemlere başlandı. - ANTALYA

Kaş'ta jandarmadan kumar operasyonu: 3 kişiye 9 bin 586 TL ceza
Kaş'ta jandarmadan kumar operasyonu: 3 kişiye 9 bin 586 TL ceza
Kaş'ta jandarmadan kumar operasyonu: 3 kişiye 9 bin 586 TL ceza
Kaş'ta jandarmadan kumar operasyonu: 3 kişiye 9 bin 586 TL ceza
Kaş'ta jandarmadan kumar operasyonu: 3 kişiye 9 bin 586 TL ceza

Türk Lirası, Jandarma, Antalya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaş'ta jandarmadan kumar operasyonu: 3 kişiye 9 bin 586 TL ceza - Son Dakika


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