Kaş'ta jandarmadan yolda lastiği patlayan araçtaki 5 kişiye yardım - Son Dakika

Kaş ilçesinde jandarma ekibi, lastiği patlayan otomobildeki 5 tatilciye yardım eli uzattı.

Sakarya'dan hareket eden ve içerisinde 2 kadın, 3 çocuk bulunan otomobil, lastiği patlayınca Kalkan Mahallesi'nde bir caddede mahsur kaldı.

Tatil için Kalkan'ı tercih eden ve gece vakti mahalleye ulaşan 5 kişi, burada aracın lastiğinin patlamasıyla sıkıntı yaşadı.

Çevrede tamirci bulamayan kişiler, yolda devriye gezen jandarma trafik ekibinden yardım istedi.

Ekip, aracın lastiğini yedeğiyle değiştirdi.