Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye ekiplerince 13 kaçak yapı yıkıldı.
Kaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Liman ağzı bölgesinde sit alanına bungalov amacıyla yapımına başlanan 13 demir profilden yapılmış temelin, belediye ekiplerince yıkıldığı belirtildi.
Bölgeye kara yolundan ulaşımın olmamasından ötürü hafriyatların teknelerle çekilerek bölgeden taşındığı kaydedilen açıklamada, kaçak yapılarla mücadeleye devam edileceği vurgulandı.
Yıkım işlemine, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı yetkililerinin katıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kaş'ta kaçak yapıyla mücadele sürüyor - Son Dakika