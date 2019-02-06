Kaş'ta Kan Bağışı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türk Kızılayı kan bağışı kampanyası başlattı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türk Kızılayı kan bağışı kampanyası başlattı. Kaş Limanı'nda konuşlanan otobüste vatandaşlar kan bağışında bulundu.



Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi doktoru Bedri Yalçın, kan bağışının 4 gün süreceğini belirterek, Kaş'ta yaşayanların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Kış ayı olması nedeniyle kan bağışının azaldığına dikkati çeken Yalçın, "Azalan kan stoku dolayısıyla bölgede kan topluyoruz. Kan bağış aracı 2 gün ilçede, perşembe günü Kalkan, cuma günü de Kınık Mahallesi'nde kan toplayacak. Sağlıklı olan insanları kan bağışına davet ediyoruz. Vatandaşlara konuya ilişkin duyarlılık ve destekleri dolayısıyla teşekkür ederim." dedi. - ANTALYA

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