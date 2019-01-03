Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Karayoluna Kaya Düştü

Kaş'ta Karayoluna Kaya Düştü

58 dakika önce

Antalya'da etkili olan yağış nedeniyle Kaş-Kalkan D-400 karayolunda yamaçtan koparak yola yuvarlanan kaya parçaları korkuttu.

Kaş'ta Karayoluna Kaya Düştü, System.String[]
Antalya'da etkili olan yağış nedeniyle Kaş-Kalkan D-400 karayolunda yamaçtan koparak yola yuvarlanan kaya parçaları korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, akşam 19.00 sıralarında Kaş-Kalkan D-400 karayolu Seyret Çakılı mevkisinde etkili olan yağmur nedeniyle kaya parçaları yamaçtan koparak yola yuvarlandı. Olay sırasında karayolundan araç geçmemesi olası bir kazayı önledi.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede önlem aldı. Kısa sürede olay yerine gelen Kaş Belediyesine ait iş makineleri yolu temizledi. Yaklaşık bir saat süresince tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşımda sıkıntı yaşanmadığı bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

D-400 Karayolu, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş'e Havalimanında Protesto Şoku: Hırsız Burak Beşiktaş, Aşırı Yağış Nedeniyle Antalya'daki İlk İdmanını Sahada Yapamadı

Fenerbahçe'nin Antalya'da Marşlarla Karşılanması, Kayserisporluları Kızdırdı! Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polislerini Tarafından Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 00:04:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Karayoluna Kaya Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]