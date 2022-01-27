Kaş'ta kardan kapanan 18 mahallenin yolu açıldı - Son Dakika

Kaş'ta kardan kapanan 18 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Kaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışıyla oluşabilecek ulaşım sorununu önlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede ekiplerin karla mücadelesinin devam ettiği belirtildi.

İlçede yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı sonrası Gömbe ve Sütleğen başta olmak üzere 18 mahalle yolunun ulaşıma açıldığı aktarılan açıklamada, yoğun çalışmalar sonucunda aksaklıkların giderildiği vurguladı.

Bölgede 600 kilometrelik kapalı yolun ulaşıma açıldığı bildirilen açıklamada, "Yolda kalan araçlardaki 85 kişiye ve 5 hastaya yardım ulaştırıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.