Kaş'ta Karne Heyecanı

Antalya'nın Kaş ilçesinde eğitim öğretim gören 9 bin 500 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde eğitim öğretim gören 9 bin 500 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.



Atatürk İlk-Ortaokulu'nda düzenlenen programa Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Öğrencilerin karneleri Kaymakam Akhan, Belediye Başkanı Kocaer ve Milli Eğitim Müdürü Atılgan tarafından dağıtıldı. Karne dağıtımının ardından kkul öğrencileri müzik dinletisi sundu. Okulun birinci sınıfından özel öğrenci Buse Gök de müzik öğretmeni Seyhun Özkul yönetiminde bir şarkı seslendirdi. Geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan Likya Kupası Yelken Yarışları'nda 2009 doğumlu erkekler kategorisinde birinci olan Tan Güneç ve birinci dönem en çok kitap okuyan öğrenci Efsa Polat'a protokol tarafından hediye verildi.



Kaymakam Akhan programda yaptığı konuşmada, okulun eğitim yeri ve aynı zamanda insani değerlerin öğretildiği bir yer olduğunu belirterek, öğrencilerin tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını istedi.



Belediye Başkanı Kocaer de 4 aylık eğitim öğretim döneminin geride kaldığını hatırlatarak, öğrencilere iyi bir sömestr tatili geçirmeleri temennisinde bulundu. Program öğrencilerin çaldığı gitar eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile sona erdi. - ANTALYA

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