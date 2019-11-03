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Kaş'ta Kasım ayında deniz keyfi

6 saat önce

Kaş'ta Kasım ayında deniz keyfi Kaputaş plajı turkuaz rengiyle tatilcileri ağırlamaya devam ediyorANTALYA - Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava yaşanırken, turizm merkezlerinden Antalya'da kasım ayında vatandaşlar denize giriyor.

Kaş'ta Kasım ayında deniz keyfi

Kaputaş plajı turkuaz rengiyle tatilcileri ağırlamaya devam ediyor

ANTALYA - Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava yaşanırken, turizm merkezlerinden Antalya'da kasım ayında vatandaşlar denize giriyor.

Antalya'da güneşli ve ılık havayı fırsat bilenler denize girdi. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24 derece olduğu Kaş ilçesinde vatandaşlar güneş ve deniz keyfi yaptı. Kaş'ta yaz sezonundan kalma günler yaşanırken, hafta sonu güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler soluğu denizde aldı.

İlçeye 23 kilometre mesafedeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda bazı vatandaşlar denize girdi, güneşlendi, bazıları ise sahilde yürüyüş yaptı.

Kasım ayında çekilen bu görüntüler objektiflere böyle yansıdı.

Kaş'ta Kasım ayında deniz keyfi

Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:29 Kaynak: İHA
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