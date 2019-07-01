Kaş'ta kayalıklardan düşen yavru geyik kurtarıldı
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Kaş'ta kayalıklardan düşen yavru geyik kurtarıldıANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde Kaputaş Deresinde kayalıklardan düşen yavru geyik kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:30 Kaynak: İHA
Kaş'ta kayalıklardan düşen yavru geyik kurtarıldı
ANTALYA - Antalya
'nın Kaş ilçesinde Kaputaş Deresinde kayalıklardan düşen yavru geyik kurtarıldı.
Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Kaş'ın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'ndaki sosyal tesislerde çalışanlar sabah buraya geldikleri zaman, yaklaşık 200 metrelik yükseklikteki kayalıklardan düştüğü tahmin edilen yavru geyiği gördü.
Durumun haber verilmesi üzerine Kaş Belediyesi
veteriner ekipleri olay yerine geldi. Hafif yaralı, aç ve bitkin olduğu belirlenen 3-4 aylık yavru geyik, Kalkan Mahallesi'nde özel bir veterinerlikte tedavi altına alındı. Tedavisi ve bakımı yapıldıktan sonra, geyiğin Orman İşletme ekiplerine teslim edileceği bildirildi.
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