Kaş'ta kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika

Kaş ilçesinde kaybolan 14 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim etti.
Kızılağaç Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan H.T, 11 koyun ve 3 keçisini kaybetti.
Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların bulunması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda ekipler, kayıp hayvanları ahırın yaklaşık 13 kilometre uzağında bularak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA
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