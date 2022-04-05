Kaş'ta kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika
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Kaş'ta kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

05.04.2022 11:31
Kaş'ta kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Kaş ilçesinde kaybolan 14 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim etti.

Kaş ilçesinde kaybolan 14 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim etti.

Kızılağaç Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan H.T, 11 koyun ve 3 keçisini kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda ekipler, kayıp hayvanları ahırın yaklaşık 13 kilometre uzağında bularak sahibine teslim etti.

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Hisarcık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaş'ta kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika


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