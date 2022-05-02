Kaş'ta kaybolan zihinsel engelli jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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Kaş'ta kaybolan zihinsel engelli jandarma tarafından bulundu

02.05.2022 23:09
Kaş'ta kaybolan zihinsel engelli jandarma tarafından bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde kaybolan zihinsel engelliyi, jandarma ekipleri buldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kaybolan zihinsel engelliyi, jandarma ekipleri buldu.

İslamlar Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli H.T. (17), evine geri dönmeyince babası M.T. (44), jandarmadan yardım istedi.

Çalışma yapan Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.T'yi, 7 kilometre mesafedeki Kalkan Mahallesi Kızıltaş mevkisinde buldu.

Arama Kurtarma Derneğinden (AKUT) bir personelin de katıldığı arama faaliyeti sonucunda ekipler, iyi durumda buldukları zihinsel engeliyi ailesine teslim etti.

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Hisarcık, Jandarma, Antalya, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaş'ta kaybolan zihinsel engelli jandarma tarafından bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaş'ta kaybolan zihinsel engelli jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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