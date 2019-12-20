Kaş'ta Kıbrıs gazilerine madalya verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaş'ta Kıbrıs gazilerine madalya verildi - Son Dakika

Kaş'ta Kıbrıs gazilerine madalya verildi

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere milli mücadele madalyası törenle verildi.

Kaş'ta Kıbrıs gazilerine madalya verildi, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere milli mücadele madalyası törenle verildi.


1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Kaşlı gaziler madalyalarına kavuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen milli mücadele madalyası, Kaşlı 13 gaziye törenle takdim edildi.


Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kıbrıs gazileri onuruna düzenlenen törene, Kaymakam Bülent Karacan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Kıdemli Başçavuş Feridun Mert, Bölge Trafik Şube Müdürü Savaş Şengül de katıldı.


"Geleceğimize sahip çıkalım"


Törende konuşan Başkan Ulutaş, Türkiye'nin geçmişte çok zor günlerden geçtiğini hatırlatarak, "Bugün bunu daha iyi idrak etmekteyiz. Sınırlarımızda sıkıntılar yaşıyoruz. Tarihimizde böyleydi ama maalesef hala bunu yaşıyoruz" dedi.


Türkiye'nin ilelebet payidar kalacağını vurgulayan Başkan Ulutaş, "Ülkenin birliğine ve beraberliğine daha çok sahip çıkarak, kendinden emin adımlarla yoluna devam ederek, bu badireleri atlatacağına inanıyorum. Yeter ki, geleceğimize hep beraber sahip çıkalım. İnşallah daha iyi günleri birlikte göreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına sabır ve gazilere sağlık diliyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından gazilere madalyaları takdim edildi. - ANTALYA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Antalya, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini ve kızını öldüren sanık: Ölen yabancı birisi değil, onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum
Vatandaşlar, iki yıl önce 61 milyon liranın isabet ettiği bileti satan bayiye akın ediyor Manavgat'ın ormanları kızılötesi görüntü alabilen foto kapanlar koruyacak Uçakta olay çıkaran kadının avukatı cezaevinden hastaneye sevkedildi

Son Dakika Haberleri
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
15:55 Döşemealtı Belediyesi'nden örnek geri dönüşüm standı - Son Dakika
15:55 İpekyolu'nda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı - Son Dakika
14:56 Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
14:38 Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:03:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaş'ta Kıbrıs gazilerine madalya verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]