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Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü - Son Dakika

Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü

26.06.2021 20:17

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. 5 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Söndürme çalışmaları sürerken yangın alanına yakın noktada bulunan yerleşim yerlerinde bazı evler de zarar gördü.

Kaş'a bağlı Üzümlü ve İslamlar mahalleri arasındaki Çetili mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayılırken, ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

HAVADAN VE KARARDAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazözle ekipler müdahale etti. Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ve aşırı sıcak nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılabilirken, bölgeye havadan müdahale için de helikopter desteği gönderildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeye yakın yerleşim yerlerinde oturanlar da kendi imkanlarıyla ekiplerin çalışmasına destek veriyor.

Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü

İKİNCİ YANGIN ÇIKTI, KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü ve İslamlar mahallerinde çıkan yangının ardından Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisindeki su deposunun bulunduğu Kızılçam ormanında da saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İlk yangının olduğu bölgeye yarım saat uzaklıktaki alevlere müdahale için helikopter yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler, ikinci yangına da müdahale çalışmalarına başladı. Uzun uğraşlar sonucu Andifli bölgesinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmalarına da başlandı.

Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü

TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki yangını ise söndürme çalışmaları devam ediyor. 5 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın alanına yakın noktada bulunan yerleşim yerlerinin ise tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.

YEŞİLKÖY'DE BAŞLAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktığı ve hızlı müdahaleyle alevlerin büyümeden söndürüldüğü öğrenildi.

VİLLALARDAN BAZILARI ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü ve İslamlar'daki yangının bölgede seyrek olarak bulunan bazı villalara da sıçradığı belirlendi. Villalardan bazılarının yanarak zarar gördüğü kaydedildi. Karadan ve havadan söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü bölgedeki son durumla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'mızın Kaş ilçesinde 2 noktada çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber hızla müdahale ettik. Andifli'deki yangın tamamen söndürüldü. İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde süren yangını söndürmek için itfaiye birimimiz tüm gücüyle çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü
Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü
Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü

Orman Yangınları, Antalya, Kaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü - Son Dakika


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