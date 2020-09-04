Kaş'ta Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol ve Sağlık Müdürü Dilek Kandur'un katıldığı denetimlerde iş yeri sahipleri ve vatandaşlar salgına karşı uyarıldı.

Vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymasını isteyen Kaymakam Yazıcı, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarıyla gruplar halinde denetimler yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğunu anlatan Yazıcı, "Maske, mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Buna dikkat edersek virüsten bir an önce kurtuluruz. Bu virüsü hep birlikte yeneceğiz." ifadesini kullandı.