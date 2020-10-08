Kaş'ta kültür merkezi ihaleye çıkıyor - Son Dakika

Kaş'ta kültür merkezi ihaleye çıkıyor

08.10.2020 10:56
Kaş'ta kültür merkezi ihaleye çıkıyor, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde Kültür Merkezi projesi ihalesinin 12 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı bildirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Kültür Merkezi projesi ihalesinin 12 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı bildirildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ilçede sinema, tiyatro, sergi, konferans gibi faaliyetlere ev sahipliği yapacak Kültür Merkezi projesini 12 Ekim 2020 tarihinde ihale ederek, en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Kaş'ın antik çağlardan bu yana çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yaptığını aktaran Başkan Ulutaş, "Bu uygarlıklar, kendi dönemlerinde, ihtiyaçları doğrultusunda kültür değerlerine ait mimari eserlerini oluşturmuştur. Antiphellos, Xanthos, Patara ve daha birçok bölgemizde olduğu gibi, bu eserler halen ayakta ve aktif olarak sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır." diye konuştu.

Ulutaş, ilçenin son yıllarda çok sayıda spor, kültür ve sanat etkinliğinin de etkisiyle turizmin gözdesi haline geldiğini vurgulayarak, "Eski uygarlıklardan beri süregelen kültürel gelişmişliğin geçmişte bıraktığı eserlere ilave olarak, günümüz şartlarına uygun yeni bir eser kazandırmayı, seçim bildirgemizde de belirttiğimiz gibi, kendimize bir borç olarak görmekteyiz. Bu bağlamda, ilçemizde, sinema, tiyatro, sergi, konferans gibi faaliyetlere ev sahipliği yapacak Kültür Merkezi projemizi, 12 Ekim 2020 tarihinde ihale ederek, en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.Kültür Merkezi projesinde, 200 kişilik konferans salonu ile sergi, çalışma ve atölye odalarının bulunduğu belirtildi. - ANTALYA

Kaş'ta kültür merkezi ihaleye çıkıyor

Mutlu Ulutaş, Tiyatro, Antalya, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaş'ta kültür merkezi ihaleye çıkıyor - Son Dakika

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