Kas¸'ta Likya Park Sosyal Tesisleri hizmete ac¸ıldı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde atıl durumda bulunan Likya Parkı, yapılan çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması ile sosyal tesis olarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Kaş Belediyesi tarafından 2013 yılında halk konutlarının yıkılmasının ardından kazanılan 5 bin metrekarelik alana yapılan Likya Parkı, atıl durumdan kurtarıldı. Bu yıl vatandaşların talebi üzerine Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın talimatlarıyla parkta çalışmalar başlatıldı. Öncelikle deniz manzaralı alanın alt yapısı ve aydınlatması yapılarak, yeşil alanlar oluşturuldu. 635 ağaç ve çalı grubu ile 2 bin metrekare çim dikimi yapıldı.

Üç katlı olan parkın en üst katı sosyal tesis olarak düzenlendi. İçerisinde büfe, kütüphane, çocuk oyun parkı, basketbol sahası, açık hava spor aletleri ve oturma gruplarının bulunduğu tesiste kahvaltı, fastfood, sıcak ve soğuk içecek servisleri sunulacağı kaydedildi. Kütüphanede ise Türkçe, İngilizce ve Almanca okuma kitapları yer aldı.

Yıllardır atıl durumda kalan ve kaderine terk edilen Likya Parkı, sosyal tesis olarak hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş'a yeni bir sosyal tesis kazandırdıklarını ve tesisi vatandaşların hizmetine açtıklarını söyledi. - ANTALYA