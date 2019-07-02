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Kaş'ta makilik alanda yangın

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Kaş'ta makilik alanda yangın, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Kaş'ın Borazan Deresi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın makilik alanda hızla yayıldı. Yerleşim alanlarını tehdit eden yangına Antalya Büyükşehir, Kaş Belediyesi ve Orman İşletme İlçe Müdürlüğüne ait 3 itfaiye aracı ve 7 personelden oluşan itfaiye ekibi müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:33 Kaynak: İHA
İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa
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