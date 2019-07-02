Kaş'ta makilik alanda yangın
1 saat önce
Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:33 Kaynak: İHA
'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Kaş'ın Borazan Deresi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın makilik alanda hızla yayıldı. Yerleşim alanlarını tehdit eden yangına Antalya Büyükşehir, Kaş Belediyesi
ve Orman İşletme İlçe Müdürlüğüne ait 3 itfaiye aracı ve 7 personelden oluşan itfaiye ekibi müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA
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