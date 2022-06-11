Kaş'ta makilik yangını (2) - Son Dakika
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Kaş'ta makilik yangını (2)

11.06.2022 14:54
Kaş'ta makilik yangını (2)

KISMEN KONTROL ALTINDAAntalya'nın Kaş ilçesinde makilikteki yangının, iki farklı noktada çıktığı ve yerleşim yerlerinden uzak olduğu öğrenildi.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilikteki yangının, iki farklı noktada çıktığı ve yerleşim yerlerinden uzak olduğu öğrenildi. Yeşilköy ile Üzümlü mahalleleri arasında kalan Hayıtlı mevkisi ile Kınık mahallesi Doğular mevkisinde devam eden yangın, kısmen kontrol altına alındı. Havadan 2 uçak ve 3 helikopter, karadan 8 arazözle müdahale edilen yangına ekiplerin karadan da müdahalesi sürüyor. Yangının başladığı saatlerde nemin yüzde 30 olduğuna da dikkat çekildi. İlk belirlemelere göre, 3 hektarlık alan zarar gördü.


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Kaş'ta makilik yangını (1) Kaş'ta makilik yangını (1) Kaş'ta makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (4) Kaş'ta makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (4) Kaş'ta çıkan orman yangını kısman kontrol altına alındı Kaş'ta çıkan orman yangını kısman kontrol altına alındı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş'ta makilik yangını (2) - Son Dakika

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