Antalya 'nın Kaş ilçesinde Yeşilköy Mahallesi 'nde makilikte saat 12.00'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Üzümlü ve İslamlar Mahallerindeki makiliğe sıçradı. Üzümlü Mahallesi'nde alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Vatandaşlar bahçe sulama hortumuyla yangına müdahale etti. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Kınık Mahallesi Doğular mevkisindeki yangında da soğutma çalışmaları başlatıldı.Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de yangının kontrol altına alındığını ve zarar gören alanın tespiti için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Kaynak: DHA

Yeşilköy Mahallesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaş'ta makilik yangını (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.