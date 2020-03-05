Kaş'ta marinada çıkan hortum korkuttu - Son Dakika
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Kaş'ta marinada çıkan hortum korkuttu

6 saat önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, marinada hortum çıktı.

Kaş'ta marinada çıkan hortum korkuttu, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, marinada hortum çıktı. Yatların arasından geçerek ilerleyen hortum, kısa süre sonra etkisini yitirdi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaş- Kalkan yolu üzerindeki Setur Marina'da saat 14.45 sıralarında hortum çıktı. Devasa hortum denizden marinaya, teknelerin bulunduğu bölüme doğru ilerlemeye başladı. Teknekleri sallayıp aralarından geçen hortum, kısa süreli korkuya neden oldu. Yaklaşık 15- 20 saniye sonra etkisini kaybeden hortum, dağlık alana doğru ilerleyip, gözden kayboldu.

Hortum nedeniyle 3 teknenin halatı koptu. Tekneler, anında müdahale edilerek yeniden karaya bağlandı. Marina bölümünde ise küçük çapta maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.

Diğer yandan hortum anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde marinanın açığında başlayan hortumun hızla yatların arasına doğru ilerleyip, daha sonra da etkisini kaybettiği anlar yer aldı.


Marina, Setur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:36 Kaynak: DHA
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