Son Dakika Haberleri: Kaş'ta mayıs ayında karla mücadele

Kaş'ta mayıs ayında karla mücadele

4 saat önce

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kaş'ın Gömbe Yaylası'nda karın erimesiyle kapanan yollar açıldı.

Kaş'ta mayıs ayında karla mücadele, System.String[]
Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kaş'ın Gömbe Yaylası'nda karın erimesiyle kapanan yollar açıldı. Mayıs ayında sahillerinde yaz görüntüleri yaşanan Kaş'ın 2000 metre rakımlı Gömbe Yaylası'nda ise karla mücadele çalışmaları yapılıyor. Gömbe-Yeşilgöl Uçarsu bölgesinde yüksek kesimlerde karın erimesiyle birlikte kapanan yolları açma çalışmalarına başlandı. Kaş Belediyesi ekiplerinin 1 grayder ve 2 kepçe kullanarak yaptığı çalışmalar üç gün sürdü. Kaş'a 65 kilometre mesafedeki Gömbe Yaylası'nın 3 metreyi bulan karla kaplı yolları açıldı. Göç eden Yörüklerin geçiş yerindeki yollar da temizlendi.
(Talip Demirci/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:45 Kaynak: İHA
Antalya, Gömbe, Güncel
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