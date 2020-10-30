Kaş'ta Mevlid-i Nebi Haftası programı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Kaş Kaymakamlığı ile müftülüğün Yeşilköy Mahallesi'nde düzenlediği programa, Kaymakam Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in, dua, ilahi ve şiirlerin okunduğu, sinevizyon gösterisinin sunulduğu programda, cami yaptıran hayırseverlere teşekkür belgesi verildi.

Yazıcı, bu kutlu günlerin insana kendini kontrol etmek ve ahiret için sevaplar noktasında iyilikleri yerine getirmek için fırsat verdiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası temasının "Peygamberimiz ve Çocuk" olarak belirlendiğini dile getiren Yazıcı, "Bize düşen, gelecek neslimizi kuracak çocuklarımızı, peygamber efendimizin sevgisiyle yetiştirirken milli ve manevi değerlerimizi de onların üzerine inşa etmektir." dedi.

Ulutaş da maneviyatı güçlendiren ve kalplere güzellikler veren bu tür organizasyonların önemli olduğunu ifade etti.