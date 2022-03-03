Kaş'ta "Muhasebe Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor - Son Dakika
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Kaş'ta "Muhasebe Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

03.03.2022 16:08
Kaş'ta "Muhasebe Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde Muhasebe Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Muhasebe Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Kaş İlçe Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydan'ında gerçekleştirilen törende saygı duruşunun ardından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

İlçe Temsilcisi Hasan Kahraman, yaptığı açıklamada, serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin tanıtılması, farkındalığının artırılması, vergi bilincinin geliştirilmesi amacıyla 1-7 Mart'ta Muhasebe Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Bir hafta boyunca ziyaretler ve çeşitli etkinlikle gerçekleştireceklerini dile getiren Kahraman, tüm muhasebe mensuplarının haftasını kutladı.

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Muhasebe Haftası, Cumhuriyet, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaş'ta 'Muhasebe Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlanıyor - Son Dakika


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