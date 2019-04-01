Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Mutlu Ulutaş Kazandı

Kaş'ta Mutlu Ulutaş Kazandı

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre 16 bin 181 oy ve yüzde 43,21'lik oranla Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı adayı Mutlu Ulutaş başarısını vatandaşlarla birlikte kutladı.

Kaş'ta Mutlu Ulutaş Kazandı, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre 16 bin 181 oy ve yüzde 43,21'lik oranla Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı adayı Mutlu Ulutaş başarısını vatandaşlarla birlikte kutladı.

Gönüllerimiz bir

Kaş'taki sonucun belli olmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Ulutaş seçim sürecindeki çalışma arkadaşlarına ve hemşerilerine teşekkür ederek, "İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz bundan sonra hiç bitmeyecek. Hep birlikteyiz, gönüllerimiz bir. Kaşımıza, memleketimize, 54 mahallemize birlikte güzel hizmetler kazandıracağız ve sizlerle beraber yol yürüyeceğiz. Ümit ederim ki, 5 yıl içerisinde Kaşımıza güzel hizmetler kazandırırız. Amacımız gök kubbede hoş bir seda bırakmak. Bunu yapabilirsek ne mutlu. Hepinize sevgiler sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Mutlu Ulutaş kimdir?

1978 Kaş doğumlu Mutlu Ulutaş, Celal Bayar Üniversitesi Fen Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 2008 yılında yapılan AK Parti 3'üncü olağan Kaş İlçe Kongresinde yönetim kurulu üyeliğine seçilerek, siyasi hayatına başladı. Partisinin çeşitli kademelerinde aktif görevlerde bulundu. 11 Şubat 2012 tarihinde yapılan 4'üncü olağan Kaş İlçe Kongresinde başkan seçildi. 2012 yılından beri yürüttüğü ilçe başkanlığı görevinden 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde Cumhur ittifakı AK Parti Kaş Belediye Başkan aday adaylığı için ayrıldı ve belediye başkan adayı olarak seçimlere katıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:34 Kaynak: İHA

Antalya, Mutlu Ulutaş, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı Antalya Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Sandıktan "BEŞİKTAŞK" Yazılı Oy Pusulası Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 11:42:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Mutlu Ulutaş Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]