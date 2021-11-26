Kaş'ta "Narko Rehber" programı düzenlendi - Son Dakika

Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelenin önemi, maddelerin zararları, bağımlılık gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, En İyi Narkotik Polisi Anne projesi ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) uygulaması tanıtıldı.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı