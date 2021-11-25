Kaş'ta öğrencilere temel trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Kaş'ta öğrencilere temel trafik eğitimi verildi

Kaş ilçesinde trafik polisi ekiplerince öğrencilere yönelik temel trafik eğitimi düzenlendi.

Kaş ilçesinde trafik polisi ekiplerince öğrencilere yönelik temel trafik eğitimi düzenlendi. Atatürk İlkokulundaki birinci sınıf öğrencilerine, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik farkındalığı eğitimi kapsamında genel kurallar, can güvenliği için ışıklara uyulmasının önemi, servis araçlarına binme ve inme, araçlarda emniyet kemeri kullanma gibi konular anlatıldı. Trafik ekipleri, ders sonunda çocuklara kırmızı düdük ve çıkartma gibi hediyeler verdi. Eğitimlerin devam edileceği belirtildi.

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