Son Dakika Haberleri: Kaş'ta 'Okul 2023' Başladı

Kaş'ta 'Okul 2023' Başladı

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi kapsamında, '40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı.

Kaş'ta 'Okul 2023' Başladı, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi kapsamında, '40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonu'nda yer alan teneffüs saatlerinin artmasına yönelik ilk uygulama ikinci dönemden itibaren Antalya'da başlarken, belirlenen okullarda '40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' yapılıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanıp bakanlık ve valilik onayıyla 2'nci dönem gönüllü pilot okullarda uygulanan projenin, bu kapsamda Kaş'ın Dirgenler İlkokulu'nda uygulandığını söyledi.

Okulu ziyaret eden Atılgan, "Teneffüslerde uygulanan atölye çalışmasına ve çocuk oyunları etkinliğine eşlik ederek, öğrencilerimizin mutluluğunu paylaştık. Her şey okulunu seven öğrencilerle daha güzel. Katkı veren öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:42 Kaynak: İHA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Yardımcılarına da Özel Konut Tahsil Edildi 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapıldı

Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu Sırp Basını Jelena Karleusa Tarafından Aldatılan Dusko Tosic'in Model Vladana Railic ile İlişkisi Olduğunu Yazdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 13:27:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaş'ta 'Okul 2023' Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]