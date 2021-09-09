KAŞ'TA ORMAN YANGINI - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahaleye başlandı.

Kaş'a bağlı Palamut Mahallesi Topuzlar mevkisinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın bir anda büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan yangına, ihbar sonrası bölgeye sevk edilen 1 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 3 itfaiye aracıyla müdahaleye başlandı. Yangının ilk çıktığı bölgede alevlerin kısmen kontrol altına alındığı ancak 3 farklı noktada daha yangının başladığı belirtildi.