Son Dakika Haberleri: Kaş'ta orman yangını (2)
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Kaş'ta orman yangını (2)

5 saat önce

BAŞKAN ULUTAŞ: KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYORKaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Lengüme ve Yuvacık mahalleri arasında saat 15.00 sıralarında çıkan orman yanını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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BAŞKAN ULUTAŞ: KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Lengüme ve Yuvacık mahalleri arasında saat 15.00 sıralarında çıkan orman yanını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 7 helikopter, 35 arazöz, 6 su tankeri ve 150 orman işçisiyle müdahale edildiğini kaydeden Başkan Ulutaş, "60 hektarlık bir alanı etkileyen yangın. Kontrol altına alınan bölgelerde yeniden yangın çıkıyor. Yoğun bir duman var. Belediyemizin bölgede hazır bekletilen arazöz ve diğer unsurları da Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinesinde çalışmalara destek oluyor. Henüz yerleşim yerini tehdit eden bir durum yok. Yangının ilerleyişini takip ediyoruz. Yerleşim yerleriyle ilgili şu an problem yok. Rüzgar kesildi. Hava kararmadan kontrol altına alınacağını tahmin ediyorum" dedi.


Mutlu Ulutaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:05 Kaynak: DHA
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