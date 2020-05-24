Kaş'ta orman yangını - Son Dakika

Kaş'ta orman yangını

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde gece saatlerinde gece saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde gece saatlerinde gece saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Kaş ilçesinin Yarımada mevkisinde saat 01.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kıza sürede hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 04.00 sıralarında kontrol altına alındı.Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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